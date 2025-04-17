Прием заявок на форум инноваций и развития начался в Подмосковье

В Подмосковье начался прием заявок на ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени». Это площадка, где собирают и поддерживают инновационные проекты, которые могут повлиять на развитие страны.

Форум организуют Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс». В 2025 году форум будет сосредоточен на пяти направлениях: социальные, предпринимательские, технологические, кадровые и экологические инициативы.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться и подать свою идею на сайте идея.росконгресс.рф. Заявки принимают до 15 мая 2025 года. Эксперты выберут лучшие идеи до 7 июля, а финальные итоги и презентации пройдут в июле. Министерство экологии Московской области приглашает присоединиться к форуму всех, у кого есть идеи, способные помочь сохранить природу и решить другие важные задачи.