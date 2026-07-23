Прием заявок на фестиваль «Маги в парках» в Подмосковье продлится до 25 июля

Всего три дня осталось до завершения приема заявок на II Фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Стать участниками фестиваля могут профессиональные артисты и начинающие иллюзионисты со всей России. Отборочные этапы пройдут с 1 по 30 августа в десяти округах Московской области.

В этом году конкурс пройдет в пяти номинациях: «Детская магия», «Микромагия», «Сценическая магия», «Иллюзионы» и новой номинации «Семейная магия». В последней семейные команды смогут представить совместные номера, подготовленные при поддержке братьев Сафроновых.

Кроме того, впервые состоится конкурс юных двойников братьев Сафроновых для мальчиков девяти–двенадцати лет из Московской области. Победители примут участие в финале сезона вместе со знаменитыми иллюзионистами.

Каждый отборочный этап будет сопровождаться выступлениями братьев Сафроновых. Завершится фестиваль 12 сентября большим гала-концертом в парке Мира в Коломне.

Помимо конкурсной программы гостей и участников ждут специальные выступления, творческие встречи и другие сюрпризы. Подать заявку можно до 25 июля на сайте магивпарках.рф.