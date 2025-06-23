Прием заявок на фестиваль иллюзионного искусства продлили в Подмосковье

Прием заявок на участие в первом фестивале иллюзионного искусства Подмосковья «Маги в парках» продлили до 15 июля. Об этом сообщили организаторы проекта, который проходит под художественным руководством братьев Сафроновых. Заявки можно подать на сайте магивпарках.рф.

«Даже к простым фокусам участники могут придумать самые разные комбинации. Включайте свое богатое воображение, тщательно подготовьтесь и продумайте свой сценический образ. Обязательно порепетируйте перед зеркалом, а еще подберите музыку и снимите свой номер на видео. Мы уже отсматриваем заявки, которые вы присылаете», — подчеркнули братья Сафроновы.

Как рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева, фестиваль вызвал большой интерес у фокусников и иллюзионистов со всего Подмосковья. Многие из них попросили дать больше времени на подготовку и запись видеовизиток.

Принять участие в фестивале могут как профессиональные, так и начинающие артисты в возрасте от шести лет. Выступать можно соло, в дуэте или в составе коллектива до 15 человек. Конкурсанты будут соревноваться в трех номинациях: «Микромагия» — фокусы с картами, монетами, платками, «Сценическая магия» — трюки с небольшими реквизитами вроде колец или голубей, а также «Иллюзионы» — крупные сценические номера с использованием специального оборудования.

Лучшие участники выступят в финале на гала-концерте, где определят победителей.