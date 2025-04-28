Прием заявок на фестиваль «Город танцует в парках» завершился в Подмосковье

В Подмосковье завершился прием заявок на участие во всероссийском танцевальном фестивале «Город танцует в парках». По данным регионального Минкультуры, организаторы получили около 1,7 тысячи заявок от танцоров со всей страны.

В фестивале примут участие танцоры из Приморского края, Томской области, а также из Республики Марий Эл, Крыма, Архангельской, Белгородской, Ивановской, Калужской, Калининградской, Тверской областей и других регионов.

Мероприятие откроется 17 мая в Центральном парке Королева масштабным концертом с участием коллективов со всей страны. Они будут бороться за дипломы лауреатов первой, второй и третьей степеней. А с 18 мая по 28 июня пройдет конкурс на лучший коллектив и лучшего солиста Подмосковья.

«В этом году мы наблюдаем значительный рост интереса к проекту. Если в прошлом сезоне было 1 200 заявок, то сейчас их число достигло 1 700, включая 210 участников из 34 регионов России», — сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

В состав жюри вошли известные хореографы Александр Могилев, Катя Решетникова, Леша Карпенко и Владимир Варнава. Они будут оценивать выступления вместе с художественным руководителем проекта — заслуженным артистом России Егором Дружининым.

Результаты отбора будут опубликованы 10 мая на официальном сайте фестиваля.

Завершится фестиваль в сентябре гала-концертом. Лучшие танцоры смогут попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», а также принять участие в фестивале «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO.