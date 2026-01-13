Прием заявок на чемпионат профмастерства среди инвалидов открыли в Подмосковье

Областной чемпионат профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс» пройдет в Подмосковье в апреле. Прием заявок на конкурс уже начался и продлится до 31 января.

Как рассказали в региональном Минобразования, чемпионат традиционно объединит жителей разных возрастов и профессиональных направлений. Он поможет людям с ограничениями по здоровью получить практический опыт и новые возможности трудоустройства.

В чемпионате смогут поучаствовать жители старше 14 лет, в том числе студенты и специалисты с инвалидностью. При этом у претендента должна быть регистрация или место учебы на территории региона.

Заявки на участие будут принимать с 12 по 31 января по ссылке.