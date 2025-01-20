Прием заявок на чемпионат «Абилимпикс» начался в Подмосковье

Школьники и студенты старше 14 лет с ОВЗ или инвалидностью могут подавать заявки на участие в областном чемпионате «Абилимпикс» 2025 года. В Министерстве образования Подмосковья рассказали, какие документы понадобятся.
Для участия в чемпионате нужны гражданство России и регистрация в Подмосковье. Из документов понадобятся сканы МСЭ и/или ПМПК, СНИЛС, паспорта, согласия на обработку персональных данных и справки с места учебы (для школьников и студентов).
Прием заявлений продолжится до 4 февраля 2025 года включительно. Желающим проявить себя нужно заполнить онлайн-форму.
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