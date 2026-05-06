Прием заявок на «Бессмертный полк онлайн» начался в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск открыли прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Прием заявок продлится до 7 мая.

Жителям предлагают направить информацию и фотографию родственника — участника Великой Отечественной войны. Сделать это можно по ссылке: https://clck.ru/3TSs38, процесс заполнения занимает несколько минут.

«Если вы еще не успели рассказать о своем герое — сейчас самое время это сделать. Присоединяйтесь. Это важная история — про наших родных, про память, которую мы бережно сохраняем», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В прошлом году жители округа направили более 150 портретов, которые в День Победы демонстрировались на главных экранах Солнечногорска. В текущем году собранные материалы также покажут на электронном экране в городском парке, в социальных учреждениях и в формате онлайн-трансляции.