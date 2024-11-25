Прием заявок на 3 вида субсидий для предпринимателей открыли в Подмосковье

Прием заявок на субсидии для строительства и реконструкции гостиниц начался в Подмосковье. Он продлится до 2 декабря, рассказали в региональном Мининвесте.

Как отметила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева, министерство проведет конкурс сразу на три субсидии. Так, предприниматели смогут получить компенсацию до 100 миллионов рублей затрат на создание инженерных и дорожных объектов, до 300 миллионов рублей на уплату процентов по кредиту для строительства или реконструкции гостиниц и на возмещение до 100 миллионов рублей затрат на уплату процентов по кредиту для ведения деятельности в отдаленных округах региона.

Для получения поддержки предприниматель должен быть зарегистрирован в Подмосковье и вести деятельность на территории региона. Узнать подробнее о требованиях можно по ссылке, а также по телефону 0105.