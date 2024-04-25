Прием заявок конкурса «Бюджет для граждан» начался в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 10:28 Прием заявок конкурса «Бюджет для граждан» начался в Подмосковье Минблаго МО

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Жителей Подмосковья пригласили на конкурс проектов по представлению бюджета. Побороться за победу могут как физические, так и юридические лица. Главное — в доступной форме рассказать о государственных и муниципальных финансах.

Министерство экономики и финансов Московской области сообщило, что конкурс «Бюджет для граждан» проводится по 18 номинациям, каждая из которых имеет свою задачу и рассчитана на определенную возрастную категорию.

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Для участия нужно подготовить проект, отдельно описать предложения по его реализации и практическому применению. Представить работы необходимо до 3 июня 2024 года.

Призеры получат почетные грамоты и памятные подарки.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на портале «Открытый бюджет Московской области».

Ранее губернатор Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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