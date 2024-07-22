Прием заявок для дистанционного голосования 6-8 сентября стартовал в Подмосковье

Фото: Мособлизбирком

Жители Подмосковья смогут дистанционно проголосовать на выборах в советы депутатов городских округов, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Прием заявок начался 22 июля, о чем сообщили в Мособлизбиркоме.

Чтобы получить возможность голосовать дистанционно, нужно в период с 22 июля по 2 сентября подать заявление на портале госуслуг. После этой процедуры жителю уже не нужно будет идти на избирательный участок в дни голосования, сделать свой выбор можно электронно.

6 сентября на портале vybory.gov.ru начнется голосование. Жителю нужно будет авторизоваться через «Госуслуги», ознакомиться с техническими условиями процесса, подтвердить информацию с помощью СМС-кода. После этого система покажет список зарегистрированных кандидатов и предложит сделать выбор.

При необходимости жители смогут отозвать свое заявление об участии в ДЭГ. Сделать это разрешается до конца суток 2 сентября. Если заявление активно, проголосовать очно, на избирательном участке, уже не получится.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Машины-утопленники» всплыли на рынке. Как не нарваться на дефектное авто

Заплыв X-Waters пройдет на Истринском водохранилище 17 августа

Наступление на Купянск и уход ВСУ из-под Харькова. Что происходит в зоне СВО

Telegram открыл монетизацию каналам из России. Как заработать на контенте

Сектантка зарубила топором сына и собаку в Израиле. На допросе она говорила о пришельцах

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте