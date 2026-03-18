Прием заявлений в первые классы начнется в Одинцове 23 марта

Приемная кампания в первые классы на 2026/2027 учебный год в Одинцовском округе пройдет в марте. Прием заявлений традиционно пройдет в два этапа.

Первый этап пройдет с 23 марта по 30 июня: для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления, а также для детей, проживающих на закрепленной за школой территории (решение о зачислении придет с 1 по 5 июля).

Второй этап пройдет с 6 июля: для детей, не проживающих на закрепленной территории. Заявления принимаются при наличии свободных мест.

Важное нововведение 2026 года — возможность написать черновик заявления. Чтобы избавить родителей от спешки и волнений, эта опция реализована на портале госуслуг Московской области. Она стала доступна с 17 марта. Теперь вы можете заранее внести все данные ребенка, паспортные данные и информацию о льготах. Черновик сохранится в личном кабинете. Редактировать и проверять заполненные поля можно в любое удобное время. 23 марта в 12:00 вам останется лишь зайти в сохраненный черновик и одним кликом подтвердить отправку заявления.