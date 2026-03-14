Прием выездной администрации пройдет в микрорайоне Подрезково в Химках

Представители администрации и профильных служб ответят на вопросы жителей микрорайона Подрезково 18 марта. Встреча пройдет в школе № 20 с 18:00 до 20:00.

На разговор пригласили всех желающих, чтобы обсудить развитие территории. Жители смогут внести предложения и получить ответы от специалистов. Основные темы касаются уборки территорий, детских площадок, работы школ и детских садов.

«Мы стремимся создать открытый диалог с жителями, чтобы каждый мог высказать свое мнение и внести вклад в развитие нашего округа», — отметил лидер Движения общественной поддержки Глеб Демченко.

Также участники встречи затронут вопросы доступности медицины, работы досуговых объектов и управляющих компаний. Специалисты расскажут о тарифах и качестве услуг ЖКХ.