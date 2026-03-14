Прием выездной администрации для сотрудников аэропорта прошел в Химках

В аэропорту Шереметьево прошла выездная администрация городского округа Химки. Профильные специалисты зафиксировали более 50 обращений от работников главных воздушных ворот страны.

Участие во встрече приняли глава Химок Инна Федотова и председатель Совета депутатов фракции «Единая Россия» Сергей Малиновский. Сотрудники крупнейшего авиаузла России получили возможность решить вопросы с представителями власти без отрыва от работы.

«Вместе с коллегами встретились с жителями, которые ежедневно обеспечивают работу главных воздушных ворот страны, — отметила глава округа Инна Федотова. — Считаю важным, чтобы сотрудники, благодаря которым аэропорт работает круглосуточно, чувствовали внимание и поддержку со стороны города».

Аэропорт Шереметьево имени Пушкина остается крупнейшим авиаузлом страны. Каждый день через него проходят тысячи людей. Сотрудники аэропорта обеспечивают комфорт, безопасность и высокий уровень сервиса для пассажиров.

«Наша обязанность — давать работникам такую же своевременную помощь, какую они сами оказывают тысячам пассажиров», — подчеркнул Сергей Малиновский.

В Химках регулярно проводят выездные администрации на территории предприятий и стратегических объектов. Такой формат позволяет сотрудникам экономить время и решать важные вопросы без посещения администрации.