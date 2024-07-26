Прием предпринимателей пройдет в Коломне 1 августа

Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Представители бизнеса смогут задать вопросы руководителю общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по Коломне 1 августа. Прием пройдет 1 августа.

На встрече рассмотрят жалобы на нарушение прав предпринимателей и реакции должностных лиц на обращения. Чтобы записаться на встречу, необходимо позвонить по телефону: 8 (916) 429-33-70.

Прием пройдет по адресу: Коломна, улица Октябрьской революции, 370.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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