Прием предпринимателей пройдет в Коломне 1 августа
Представители бизнеса смогут задать вопросы руководителю общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по Коломне 1 августа. Прием пройдет 1 августа.
На встрече рассмотрят жалобы на нарушение прав предпринимателей и реакции должностных лиц на обращения. Чтобы записаться на встречу, необходимо позвонить по телефону: 8 (916) 429-33-70.
Прием пройдет по адресу: Коломна, улица Октябрьской революции, 370.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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