Прием предпринимателей по вопросам бизнеса проведут в Дмитрове 19 сентября

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Прием представителей бизнеса проведут 19 сентября в приемной по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева в Дмитрове. Все желающие смогут задать интересующие вопросы, связанные с коммерческой деятельностью.

Прием проведет руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по Дмитровскому и Талдомскому городским округам Александр Терентьев.

Он рассмотрит вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей.

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