Прием показаний приборов учета за август начался в Подмосковье

Прием показаний приборов учета за август начался в большинстве городских округов Подмосковья. МосОблЕИРЦ напоминает жителям о важности своевременной и точной передачи информации для корректного расчета платы за коммунальные услуги.

Плата начисляется на основе фактического объема потребления, при условии, что показания переданы вовремя и без ошибок. Если же данные не поступают, в течение первых трех месяцев расчет производится по среднемесячному объему, а потом — по нормативу, который увеличивается в зависимости от числа зарегистрированных в квартире лиц.

Специалисты добавили, что отсутствие прибора учета, его неисправность или истечение межповерочного интервала могут привести к применению повышающего коэффициента к нормативу потребления. Это обстоятельство может значительно увеличить итоговую сумму в квитанции, поэтому важно следить за состоянием приборов и своевременно передавать показания.

Передать показания можно на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или в личном кабинете, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в клиентских офисах расчетного центра, а также по номеру телефона: 8 499 444-01-00.

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