Прием по защите прав предпринимателей пройдет в Павловском Посаде 28 августа

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Представители бизнеса Московской области смогут попасть на прием к руководителю общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей региона по городскому округу Павловский Посад Маргарите Смирновой 28 августа. Предварительно необходимо записаться на прием по телефону 8 (496) 435-33-65 или по электронной почте vmtpp@vmtpp.ru.

На встрече рассмотрят вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также реагирование должностных лиц на обращения. Прием пройдет с 10:00 до 13:00 по адресу: площадь Революции, 4, офис 315.

Напомним, общественные приемные омбудсмена Владимира Головнева находятся в 46 муниципальных образованиях региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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