Прием по защите прав предпринимателей пройдет в Коломне 22 августа

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Прием предпринимателей состоится в Коломне 22 августа по адресу: улица Октябрьской революции, 370. Представители бизнеса смогут задать вопросы руководителю общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Коломна Денису Петровичу.

На приеме будут рассматривать вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также реагирование должностных лиц на обращения.

Чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (916) 429-33-70.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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