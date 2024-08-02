Прием по защите прав предпринимателей пройдет в Дмитрове 6 августа

Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Жители Дмитрова смогут получить консультации в общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева. Встреча состоится 6 августа.

Бизнесмены смогут задать свои вопросы руководителю общественной приемной бизнес-омбудсмена по Дмитровскому и Талдомскому городским округам Александру Терентьеву.

На приеме рассмотрят вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также реагирование должностных лиц на обращения.

Понадобится предварительно записаться на прием по телефону: 8 (985) 297-29-46.

Встреча будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: Дмитров, улица Профессиональная, дом 1а, кабинет 415.

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