Прием по защите прав предпринимателей пройдет в Дмитрове 6 августа
Жители Дмитрова смогут получить консультации в общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева. Встреча состоится 6 августа.
Бизнесмены смогут задать свои вопросы руководителю общественной приемной бизнес-омбудсмена по Дмитровскому и Талдомскому городским округам Александру Терентьеву.
На приеме рассмотрят вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также реагирование должностных лиц на обращения.
Понадобится предварительно записаться на прием по телефону: 8 (985) 297-29-46.
Встреча будет проходить с 10:00 до 13:00 по адресу: Дмитров, улица Профессиональная, дом 1а, кабинет 415.
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