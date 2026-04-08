Прием обращений в новую народную программу начался в Воскресенске

«Единая Россия» начала формирование новой Народной программы, в основе которой — не абстрактные тезисы, а конкретные обращения жителей. Каждая инициатива, как и пять лет назад, получит значение: документ уже наполняют предложениями через онлайн-платформы, региональные отделения и общественные приемные.

В Подмосковье пункты сбора обращени работают на базе приемных Дмитрия Медведева. Граждане также могут обратиться по «горячей линии» 8-800-200-89-50 или на сайт естьрезультат.рф. Каждое предложение обещают тщательно проанализировать и включить в новую Народную программу.

Для работы над документом сформирован экспертный совет из Героев России, участников СВО, ученых, журналистов, промышленников и лидеров общественных объединений.

«Уважаемые жители, не оставайтесь в стороне. Именно ваши предложения определят, какие дороги, поликлиники и детские сады построят в округе в первую очередь. Заходите на естьрезультат.рф или приходите в нашу общественную приемную. Вместе продолжим менять жизнь к лучшему», — заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Партия ежегодно отчитывается о выполнении Народной программы-2021: в Московской области она реализована более чем на 93%, что подтверждает решимость «Единой России» претворять наказы жителей в жизнь.