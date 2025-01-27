Прием невролога в Саввинской Слободе Одинцовского округа пройдет 4 февраля

Жители деревень и сел под Звенигородом могут попасть к врачам узкого профиля на выездном приеме. В кабинете врача общей практики в Саввинской Слободе уже больше 30 местных жителей прошли консультацию эндокринолога.

Попасть к эндокринологу пациенты смогли без предварительной записи — прямо в день приема. Для удобства такие выездные приемы узкие специалисты устраивают от трех до пяти раз в месяц.

Во вторник, 4 февраля, в кабинете врача общей практики можно будет попасть на прием к неврологу. В понедельник, 17 февраля, в Саввинскую Слободу вновь приедет эндокринолог, а 27 февраля местные жители смогут получить консультацию акушера-гинеколога.

Кабинет врача общей практики открылся в Саввинской Слободе более трех лет назад. Раньше медпункт размещался в другом здании. Сейчас он рассчитан на 24 посещения в смену. В медучреждении оборудованы процедурная, смотровые, комната пребывания до госпитализации. За новым офисом закреплено две тысячи пациентов, из которых — 600 детей.