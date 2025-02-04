Прием грызунов возобновят на ветстанции в Мытищах 9 февраля

На Мытищинской ветеринарной станции на Олимпийском проспекте снова будет вести прием специалист по грызунам. Консультации будут проходить по воскресеньям с 09:00 до 21:00, начиная с 9 февраля.

Для первичного осмотра, УЗИ и эхокардиографии записаться можно по телефону: 8 (495) 592-13-05. Во время приема питомцы получат профессиональную помощь, а их владельцы — рекомендации.

Напомним, в Минсельхозпроде Подмосковья работает горячая линия по ветеринарии, где операторы помогут записаться к врачу, расскажут о графике работы клиник и подготовке животного к процедурам. Звонки принимают ежедневно с 09:00 до 21:00 по телефону: 8 (495) 668-01-25.