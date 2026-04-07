Прием граждан по вопросам ЖКХ прошел в Павловском Посаде

Заместитель главы округа Александр Белоусов провел личный прием жителей. Шесть человек обратились с вопросами благоустройства, ремонта и коммунальных условий.

Встреча с жителями прошла в рабочем формате и была посвящена конкретным обращениям по повседневным проблемам. Вопросы касались состояния жилого фонда, инженерных сетей и придомовых территорий.

Среди заявителей был житель села Рахманово. Он сообщил о шуме от работающего насоса. Жители улицы Карповской подняли тему благоустройства детской площадки. Они предложили оградить ее зелеными насаждениями.

Отдельное внимание уделили обращениям по протечкам кровли и необходимости капитального ремонта многоквартирных домов. Также прозвучали вопросы по замене инженерных коммуникаций.

По каждому обращению определены решения и обозначены сроки. Текущий ремонт кровель запланирован на весенне-летний период 2026 года. Работы начнутся при благоприятных погодных условиях. Уточнены и сроки озеленения дворов.

«Каждое обращение требует внимательного подхода. Мы фиксируем проблему и сопровождаем ее до результата», — отметил Александр Белоусов.

В администрации подчеркнули, что по всем обращениям жители получат обратную связь. Им сообщат о принятых решениях и дальнейших действиях.