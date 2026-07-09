Прием документов в учебные заведения начали в Ленинском округе

В Ленинском округе начался прием документов от абитуриентов в учреждения среднего профессионального и высшего образования. На сегодняшний день принято и обработано уже более 300 заявлений.

В новом учебном году в колледже «Московия» появились новые специальности, ориентированные на актуальные запросы экономики и рынка труда.

«В числе ключевых нововведений — направление „Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем“», — отметила начальник отдела по сетевому взаимодействию и проектной деятельности «Московии» Алисова Анастасия.

Наряду с новыми направлениями сохраняются и традиционно востребованные профили: эксплуатация электрического и электромеханического оборудования, интеллектуальные интегрированные системы, правоохранительная деятельность, юриспруденция, государственное и муниципальное управление, экономическая безопасность, дизайн и другие.

Для поступающих в колледж «Московия» предусмотрено 170 бюджетных мест, а также возможность обучения на платной основе. Прием документов ведется до конца августа. Подать заявление можно дистанционно через портал «Госуслуги» или очно в приемных комиссиях учебных заведений.