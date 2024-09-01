Приехавшие из Курской области дети посетили бассейн в Коломне
Дети из Курской области, временно проживающие в семейном центре «Вдохновение» в Непецине, побывали в физкультурно-оздоровительном бассейне «Коломна». Они занимались под руководством профессиональных инструкторов.
В семейном центре села Непецино сейчас живут более 30 детей из приграничных районов Курской области. Для ребят организовали занятие в бассейне в Коломне.
Сначала провели инструктаж, выдали аквапояса и нарукавники, а затем допустили детей к плаванию. Также юных спортсменов поприветствовал генеральный директор центра «Коломна» Сергей Орлов.
Для кого-то плавание было дебютным, кто-то давно занимается этим видом спорта.
Отметим, что ранее для ребят организовывали мастер-класс по катанию на коньках на ледовой арене конькобежного центра «Коломна».
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