Приехавшие из Курской области дети посетили бассейн в Коломне

Дети из Курской области, временно проживающие в семейном центре «Вдохновение» в Непецине, побывали в физкультурно-оздоровительном бассейне «Коломна». Они занимались под руководством профессиональных инструкторов.

В семейном центре села Непецино сейчас живут более 30 детей из приграничных районов Курской области. Для ребят организовали занятие в бассейне в Коломне.

Сначала провели инструктаж, выдали аквапояса и нарукавники, а затем допустили детей к плаванию. Также юных спортсменов поприветствовал генеральный директор центра «Коломна» Сергей Орлов.

Для кого-то плавание было дебютным, кто-то давно занимается этим видом спорта.

Отметим, что ранее для ребят организовывали мастер-класс по катанию на коньках на ледовой арене конькобежного центра «Коломна».

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