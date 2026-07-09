Приехавшей из Вьетнама москвичке помогли родить в перинатальном центре в Видном

Приехавшая из Вьетнама 32-летняя москвичка поступила в Видновский перинатальный центр на 39-й неделе беременности. Врачи помогли ей родить здоровую девочку весом 3,3 килограмма и ростом 49 сантиметров, сообщили в региональном Минздраве.

Акушер‑гинеколог Михаил Белоусов рассказал, что после родоразрешения мать и ребенок находились на совместном пребывании.

«Были проведены все необходимые обследования и процедуры, а также налажено грудное вскармливание», — рассказал он.

Для женщины эти роды стали первыми. Сейчас пациентка вместе с дочерью выписана из центра.

«Я нисколько не жалею о своем выборе. Мы знали, что здесь очень профессиональные, надежные врачи. Спасибо команде акушеров, все прошло великолепно!» — поделилась молодая мама.

Для будущих родителей в Московской области действует интернет‑портал «Стань мамой в Подмосковье», где представлена информация о системе родовспоможения в регионе. Также работает кол‑центр: позвонить можно по бесплатному номеру 8 (800) 550‑30‑03 ежедневно с 8:00 до 20:00.