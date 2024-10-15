Придорожные кафе и автосервисы проверили в Солнечногорске

Кафе, рынки и автосервисы вдоль вылетных магистралей проверили в Солнечногорске. Часть из них находится в ненормативном состоянии. Сотрудники управления потребительского рынка проводят рейды, чтобы исправить ситуацию. Их организуют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Из главных требований к владельцам придорожного бизнеса — территории объектов должны содержаться в чистоте, на них разрешено использовать только зарегистрированную рекламу. Соблюдение этих пунктов проверили на объектах вдоль Ленинградского шоссе.

«Установка незаконной рекламы — одно из основных нарушений, с которым мы сталкиваемся во время проверок. Недобросовестные предприниматели не считают нужным регистрировать конструкции. Во время мониторинга мы выявили пять таких нарушений», — рассказала заместитель начальника Управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства Анна Мурадова.

Помимо этого, проверяющие зафиксировали незаконную торговлю с машины и провели с собственником транспортного средства разъяснительную беседу. При повторном нарушении сотрудник ОМВД составит на него протокол.

«В первую очередь проверяем законность установки торговой точки, вид разрешенного использования земельного участка на котором она расположена. Наличие кассовой техники. Внешний архитектурный облик и прилегающую территорию. Самое главное, чтобы продаваемая продукция была безопасной для здоровья. С собственниками, которые не хотят осуществлять деятельность законно, разговор короткий: если объект не капитальный, выносим на комиссию и демонтируем, в остальных случаях принуждаем приводить в соответствие с правилами через суд», — рассказал заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Ранее в округе порядка 40 объектов потребительского рынка привели в нормативное состояние вдоль трассы М-10 и Пятницкого шоссе. Самыми частыми нарушениями были несоответствие вида разрешенного использования земельного участка, нарушение архитектурного облика и содержания прилегающей территории и фасада здания, наличие незаконных рекламных конструкций и отсутствие примыкания.

Владельцы торговых точек, нарушившие закон уже были вызваны на судебные заседания.

Сообщить о замечаниях к работе или содержанию объекта потребительского рынка жители городского округа Солнечногорск могут на горячую линию главы: 8-800-201-67-47 или в Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства: 8-496-263-85-47.

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