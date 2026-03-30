Придомовые территории обновят в Луховицах

В Луховицах дан старт подготовке к новому сезону масштабного обновления городской среды. Администрация округа представила адресный перечень дворов, которые пройдут процедуру комплексного благоустройства в 2026 году.

Программа реализуется при активной поддержке Правительства Московской области и направлена на создание максимально комфортных и безопасных условий для жителей как города, так и сельских населенных пунктов. В план работ на следующий год включены четыре ключевые локации. Проектировщики постарались сбалансировать нагрузку между городским центром и сельскими территориями.

В черте города Луховицы преобразятся два крупных объекта: объединенная дворовая территория у домов № 19, 21 и 23 на улице Жуковского и придомовое пространство у дома № 23 на улице Мира.

Сельские территории округа также получат долгожданное обновление. В программу вошли: село Ловцы, двор у дома № 7 на улице Новой, поселок Газопроводск, территория, объединяющая дома № 10, 12 и 14В на улице Саратовской, а также деревня Нижне-Маслово, пространство у домов № 10 и 12.

Комплексный подход подразумевает не просто косметический ремонт, а полную перезагрузку пространства. Рабочие выполнят ямочный ремонт и замену изношенного асфальтового покрытия проездов. Особое внимание уделят автовладельцам — в планах обустройство современных и удобных парковочных карманов. Для юных жителей установят новые игровые комплексы, отвечающие всем стандартам безопасности. Финальным штрихом станет озеленение. Во дворах высадят деревья и кустарники, а также приведут в порядок газоны.