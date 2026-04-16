Причины сноса недостроенного дома в КП «Белавино-2» установят в Солнечногорске

14 апреля 2026 года в городском округе Солнечногорск демонтировали недостроенный жилой дом на улице Народная в районе коттеджного поселка «Белавино-2». Администрация Солнечногорска вместе с местными жителями начала проверку по факту сноса.

Сотрудники муниципалитета прибыли на место и пообщались с владельцем объекта. Он заявил, что демонтаж был проведен с нарушением закона, поскольку в отношении этого дома и земельного участка идут судебные разбирательства по вопросу размера компенсационных выплат.

Подрядчик, который выполнял работы, утверждает, что снос должен был пройти на другом участке. В связи с этим администрация направила официальный запрос генеральному директору организации, занимающейся строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали, с просьбой прояснить ситуацию.

Прокуратура города Солнечногорска инициировала проверку, чтобы разобраться во всех деталях инцидента, и держит вопрос на контроле. В ближайшее время будут предприняты шаги для выяснения всех обстоятельств произошедшего.