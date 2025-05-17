Прибрежные зоны в Новосинькове и Рогачеве очистили в Дмитрове

В Дмитрове прошел субботник «Берег добрых дел» в рамках всероссийской акции «Вода России». Активисты очистили прибрежные зоны в поселке Новосиньково и селе Рогачево.

Волонтеры, сотрудники коммунальных служб и студенты Дмитровского техникума собрали три кубометра мусора, а также 24 кубометра веток и поваленных деревьев.

«Забота о водных объектах — это вклад в будущее нашего округа. Уборка прибрежных территорий — часть системной работы по благоустройству, но благодаря таким акциям мы не только улучшаем экологию, но и воспитываем бережное отношение к природе у подрастающего поколения», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Проведенная работа помогла улучшить экологическое состояние водных объектов и качество окружающей среды.

Акция «Вода Россия» — часть национального проекта «Экологическое благополучие». Она создана для того, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам бережного отношения к природе и объединить усилия для сохранения чистоты водоемов страны.