Минэкологии Подмосковья пригласило на онлайн-трек президентского фонда природы

Президентский фонд природы открыл регистрацию на бесплатный образовательный онлайн-трек для журналистов, блогеров и продюсеров. Программа нацелена на подготовку медиапроектов к ежегодному конкурсу Фонда.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил важность мероприятия для освещения экологических проблем. Многие медийные лица хотят работать в этой сфере, но не всегда обладают достаточной базой знаний и пониманием проблем.

Программа состоит из двух вебинаров. На первом представители Фонда расскажут о направлениях конкурса, требованиях к участникам и релевантных медиапроектах для сохранения дикой природы. Второй вебинар будет посвящен научному сопровождению проектов и взаимодействию с заповедниками, национальными парками и научными организациями.

Участие бесплатное, регистрация открыта до 10 августа. Об условиях участия можно прочитать здесь.

Прием заявок на конкурс Президентского фонда природы в 2026 году пройдет с 1 по 30 сентября. Подробная информация о Фонде доступна на официальном сайте и в социальных сетях.