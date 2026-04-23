Президентские состязания среди школьников прошли в Подольске

Ежегодные всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания» для шестиклассников провели в Подольске. В них приняли участие свыше 220 учеников из 19 школ городского округа.

Площадкой для проведения масштабных соревнований в очередной раз стала гимназия имени Подольских курсантов. Программа включала легкоатлетическое многоборье и смешанную эстафету. Мальчики выполняли подтягивания на перекладине, девочки — отжимания, все участники — подъем туловища из положения лежа, прыжок в длину с места, бег на 30 метров и километр на время.

Лучший результат в прыжке в длину среди шестиклассников показал ученик школы № 24 Андрей Носков. Он прыгнул на 2 метра 48 сантиметров.

За успехами ребят стоит упорная работа их педагогов — учителей физкультуры. Они не только принимают непосредственное участие в тренировках и подготовке учеников, но и искренне болеют за них на каждом соревновании.

Президентские состязаниях стали в округе традиционными, и школьники с радостью принимают в них участие, чтобы проверить не только свои силы, но и командный дух.