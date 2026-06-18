Президентские гранты помогут реализовать творческие проекты в области культуры и искусства

Вступило в силу распоряжение президента России о присуждении грантов для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства. Денежные средства были присуждены по результатам конкурса 2025 года деятелям искусства, науки и образования из разных регионов страны.

Среди проектов-победителей — постановка спектаклей, издание книг, создание мультимедийных проектов, проведение конференций и выставок, сохранение народных традиций, этнокультурное наследие и память о Великой Отечественной войне.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, среди получивших гранты есть представители региона:

- Мария Александровна Крючкова, историк, кандидат исторических наук из Истры, планирует издание научно-исследовательской монографии «Екатерина II: история моего времени». - Анна Сергеевна Потапова, журналист из Балашихи, работает над короткометражным фильмом «Военный балет». - Владимир Анатольевич Сизов, заместитель директора по научной работе Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина из Одинцовского городского округа, занимается научно-исследовательским проектом «Архитектурно-историческое наследие Бориса Годунова. Большие Вяземы – Захарово».

Конкурс на получение грантов президента Российской Федерации ежегодно с 1997 года проводит Министерство культуры России. Он открыт для граждан РФ, ведущих активную деятельность в сфере культуры, искусства, образования — индивидуально или в составе творческих или научных коллективов.

Одним из критериев для отбора проекта на получение гранта является его актуальность и общественная значимость.