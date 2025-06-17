Президент Торгово-промышленной палаты Московской области посетил Дмитров

Президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов с рабочим визитом побывал в Дмитровском муниципальном округе, где провел серию встреч с представителями местной власти и предпринимателями. Главными темами стали меры по поддержке малого и среднего бизнеса, а также развитие аграрного сектора.

В начале визита состоялась встреча с главой округа Иваном Курданиным, на которой обсудили роль Торгово-промышленной палаты в развитии муниципалитетов и перспективы сотрудничества в сфере предпринимательства.

Совместно с президентом Дмитровской ТПП Александром Терентьевым Денис Французов посетил ведущие сельскохозяйственные предприятия — ООО «Веселый агроном» и ООО «Питомники Рождествено», чтобы ознакомиться с их работой и проблемами.

Далее прошло заседание Совета малого и среднего предпринимательства, а также комитетов по сельскому хозяйству и семейному бизнесу при Дмитровской ТПП. В обсуждении участвовал заместитель главы округа Сергей Матреничев. Основные вопросы касались кадрового обеспечения агропредприятий, выделения земельных участков для сельхозпроизводителей и упрощения процедур оформления.