Президент Торгово-промышленной палаты Московской области посетил Дмитров
Президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов с рабочим визитом побывал в Дмитровском муниципальном округе, где провел серию встреч с представителями местной власти и предпринимателями. Главными темами стали меры по поддержке малого и среднего бизнеса, а также развитие аграрного сектора.
В начале визита состоялась встреча с главой округа Иваном Курданиным, на которой обсудили роль Торгово-промышленной палаты в развитии муниципалитетов и перспективы сотрудничества в сфере предпринимательства.
Совместно с президентом Дмитровской ТПП Александром Терентьевым Денис Французов посетил ведущие сельскохозяйственные предприятия — ООО «Веселый агроном» и ООО «Питомники Рождествено», чтобы ознакомиться с их работой и проблемами.
Далее прошло заседание Совета малого и среднего предпринимательства, а также комитетов по сельскому хозяйству и семейному бизнесу при Дмитровской ТПП. В обсуждении участвовал заместитель главы округа Сергей Матреничев. Основные вопросы касались кадрового обеспечения агропредприятий, выделения земельных участков для сельхозпроизводителей и упрощения процедур оформления.
Участники встречи предложили ряд инициатив по решению обозначенных задач. Денис Французов поддержал эти предложения и пообещал продвигать их на региональном уровне, включая взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Московской области.
«Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей Дмитровского округа. Нам важно не только сохранять существующие предприятия, но и создавать условия для их роста, решая вопросы с кадрами и инфраструктурой. Поддержка Торгово-промышленной палаты Московской области и региональных властей в этом вопросе крайне важна», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.
Встреча прошла в конструктивном ключе и заложила основу для дальнейшего сотрудничества.