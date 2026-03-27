Президент Путин вручил премию молодой талантливой оперной певице

25 марта в Екатерининском зале Кремля президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вручил премию Президента РФ для молодых деятелей культуры 2025 года солистке Большого театра Полине Шабуниной. Награда присуждена за исполнение главной партии в опере С. Прокофьева «Семен Котко», поставленной в 2025 году.

Полина Шабунина проявила себя как одаренная и целеустремленная артистка. В 2013 году она с отличием окончила Детскую школу искусств в подмосковном городе Рошаль по направлению «Академический вокал». Преподаватель — Оксана Захарьян, концертмейстер — Анна Макалкина. Еще во время учебы Полина становилась лауреатом международных конкурсов в Венгрии, Франции и Италии.

«За время обучения Полина проявила себя как одаренная, целеустремленная и трудолюбивая ученица, обладающая ярким сценическим талантом и глубоким музыкальным чутьем», — отметила концертмейстер отделения в г. Рошаль Детской школы искусств им. Н.Н. Калинина муниципального округа Шатура Анна Макалкина.

Во время обучения в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Шабунина исполнила ряд сложных партий в Оперном театре. Ей доверили исполнить партию Пажа в спектакле «Лоэнгрин» Р. Вагнера на сцене Большого театра России. После стажировки в оперной труппе Полина стала штатной солисткой Большого театра.