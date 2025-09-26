Президент Федерации силового многоборья России встретился с молодежью Одинцова

Знаковая встреча, которая объединила ветеранов, молодежь и активных жителей Одинцовского округа, прошла в библиотеке № 1 в Одинцове. Почетным гостем беседы стал Иван Мечишев — президент Федерации силового многоборья России.

Иван является также исполнительным директором Федерации стронгмена России, кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу — он настоящий пример силы духа и патриотизма.

Темой встречи стали патриотическое воспитание и передача опыта. Участники обсудили важность формирования у подрастающего поколения устойчивых жизненных ориентиров.

Иван Мечишев подчеркнул, что сила — не только в мышцах, но и в умении принимать верные решения, быть опорой для близких и иметь четкую гражданскую позицию.

Приняли участие в разговоре и представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции — они поделились своими наблюдениями о вызовах, с которыми сейчас сталкивается молодежь.