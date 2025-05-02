Президент Федерации баскетбола России провел урок добра в лицее № 21 в Химках

Президент Федерации баскетбола, мастер спорта Андрей Кириленко выступил на уроке добра в лицее № 21. Он рассказал о проекте «Тихий баскетбол», мерах поддержки атлетов с нарушениями здоровья и спортивных достижениях.

Встреча прошла в рамках всероссийского просветительского проекта «Школа жизни». Представитель благотворительного фонда «Бумажная птица» Евгения Боровкова рассказала о работе проекта и главных задачах фонда. Инициатива учит уважительному отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, рассказывает о благотворительности, способах помощи и взаимодействия с людьми, которые столкнулись с тяжелыми диагнозами.

Подобные благотворительные мероприятия в школах вовлекают учащихся и родителей в социально-значимые проекты.

Благотворительный фонд «Бумажная птица» более 20 лет помогает семьям, столкнувшимся с неизлечимым заболеванием ребенка. Благодаря его деятельности организованы выездные службы, открылись пять учреждений детской паллиативной помощи, в том числе первый детский хоспис и единственный в стране хоспис для взрослых. Под патронажем фонда находятся более 1,5 тысяч семей.