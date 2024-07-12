Презентацию «Пушкинского театрального фестиваля» проведут в Подмосковье 13 июля

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль стартует в конце августа и станет одним из важных культурных событий, завершающих летний сезон в Подмосковье.

С 30 августа по 9 сентября на сцене Летнего театра в городском парке Пушкино зрители увидят семь спектаклей, в том числе детские. В парке организуют выставку, посвященную генеалогическому древу Александра Пушкина. Для посетителей проведут увлекательные пешеходные экскурсии по местам литературного Пушкино, где бывали Маяковский, Пришвин, Паустовский, Булгаков, также в этих местах проходили первые репетиции МХАТ под руководством Станиславского.

«Пушкинский театральный фестиваль-2024» посвящен 225-летнему юбилею Пушкина и станет продолжением фестиваля «МХТ-125. Все начиналось в Пушкино», прошедшего в прошлом году, который организовал Пушкинский музыкально-драматический театр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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