Презентацию гербов народов России провели в Химках

В Химках в выставочном комплексе «Артишок» провели презентацию гербов разных народов России. Комплекс работает ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника, он находится по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, 2а.

Встреча открыла участникам богатый мир российской геральдики. Эксперты рассказали, как через символы и цвета гербов передаются традиции и духовные ценности разных народов России. Каждый элемент предстал как проводник в мир этнокультурного многообразия и гармоничного единства.

Центральным событием стала презентация гербов российских регионов, где символика раскрывает историю многовековой дружбы народов, их взаимное уважение и общее культурное богатство. В продолжение мероприятия прошло обсуждение геральдики национальных регионов страны с участием экспертов.

Проект «Мир и согласие», в рамках которого состоялась встреча, направлен на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России. Через изучение символики участники смогли лучше понять исторические и культурные связи между разными народами страны.