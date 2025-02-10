Презентация второго тома «Книги памяти» пройдет в Домодедове 19 февраля

Домодедовцев приглашают на презентацию второго тома «Книги памяти», посвященного 80-летию Победы. Мероприятие пройдет 19 февраля в 14:00 в молодежном комплексном центре «Победа», расположенном по адресу: город Домодедово, площадь 30-летия Победы, дом 2.

Первый том «Книги памяти» был опубликован в 2015 году. Он содержит имена 6850 жителей округа, которые погибли на фронтах войны в период с 1941 по 1945 годы.

Работа над вторым томом началась несколько лет назад и была сосредоточена на увековечивании памяти домодедовцев, которые вернулись с полей сражений и трудились на благо округа. В новом издании также представлены имена ветеранов трудового фронта.

«Совместными усилиями редакционной коллегии, привлеченных специалистов и самих домодедовцев были собраны и систематизированные ценные сведения о наших жителях. В книге увековечены имена более 15 тысяч человек», — сообщила глава Домодедова Евгения Хрусталева.