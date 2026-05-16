Презентация VR-тренажера по ПДД для школьников прошла в Химках

В школе «Лидер» представили первое в России подобное изобретение по безопасности дорожного движения «Мир безопасных дорог». Этот проект войдет в программу обучения региона.

Проект создан Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с компанией-оператором системы фотовидеофиксации в регионе «Урбантех». Его задача — снизить количество аварий с участием детей и воспитать у них привычку безопасного поведения на дороге. Разработка входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

В презентации участвовали министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин, первый заместитель министра образования региона Лариса Сулима, представители «Урбантеха» и глава округа Инна Федотова.

VR-тренажер — это мобильный комплекс, включающий 15 очков, 30 контроллеров и ноутбук с программным обеспечением. Три сценария длительностью до 15 минут повторяют привычные маршруты ребенка: из дома в школу, из школы в парк и обратно домой.

Особенность тренажера — робот-наставник Семафор, который сопровождает ученика, радуется, пугается или грустит в ответ на его действия. Он объясняет правила дорожного движения и дает подсказки. Реалистичная графика помогает детям погрузиться в знакомую обстановку и лучше усвоить правила, не подвергаясь реальному риску.

Депутат округа Татьяна Кавторева назвала проект прорывом в профилактике детского травматизма. В дальнейшем VR-тренажер планируют внедрить и в другие школы Подмосковья, чтобы сделать дороги региона безопаснее.