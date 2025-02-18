Презентация сборника «Газета на книжной полке» прошла в Чехове
Мероприятие прошло в центральной библиотеке и было приурочено к 10-летнему юбилею издания чеховского благочиния «Добрый пастырь». В сборник вошли лучшие статьи авторов, опубликованные за 2011-2021 годы.
У создателей получился своего рода альманах к юбилею газеты. Авторами стали 17 человек, многие из них становились победителями областных творческих конкурсов. В книге собраны материалы различных стилей и жанров, включая церковные проповеди, краеведческие исследования и интервью.
«Сегодня очень долгожданное событие. Мы шли к этой книге три года. Здесь очень много обстоятельств наложилось: объективных и субъективных. Книга — это плод нашей любви, и она не могла не появиться на свет», — рассказала председатель чеховского клуба православных журналистов Наталья Мотина
Уникальность книги еще и в том, что она напечатана на средства, собранные по народной подписке жителями округа. Это уже второй подобный проект, реализуемый клубом православных журналистов «Стриж», действующим при газете «Добрый пастырь».
«Мы попробовали этот формат в предыдущей нашей книге „Живая память“, которая посвящена героям-лопасненцам. И у нас это получилось», — отметила Наталья Мотина.
Презентация книги собрала людей разного поколения. Каждый из них почерпнул для себя много интересного. По задумке авторов, материалы сборника помогут читателям научиться разбираться в сложных жизненных ситуациях и узнать важную информацию.