Презентация самой большой вязаной карты России пройдет в Ногинске

В Центральной библиотеке имени Пушкина в Ногинске 5 августа пройдет презентация уникального экспоната ручной работы в рамках выставки «Рукотворная Россия». Гостей ждет встреча с мастерицей Галиной Погуляевой, обладательницей титула «Королева вязания России» и победительницей национального чемпионата по креативному рукоделию.

Галина Леонидовна живет в Королеве, а родилась в городе Рассказово Тамбовской области. Жизненный путь мастерицы необычен: от инженера-технолога в космической и легкой промышленности до работы в таможенной службе. Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, она посвятила себя творчеству.

Особая гордость мастерицы — вязаная карта России. На проект ушло два года кропотливого труда, 10 килограммов синтетической пряжи и 2000 отдельных фрагментов. Готовое полотно размером 4 на 2,5 метра выполнено в формате 3D и признано самой большой вязаной картой России в формате 3D — работа внесена в Реестр рекордов страны.

Ранее Галина Леонидовна вместе с Мариной Елютиной уже попадала в Книгу рекордов России: тогда они создали вязаную карту Тамбовской области. Сейчас уникальный 3D-шедевр хранится дома у мастерицы. Галина Леонидовна мечтает передать его в музей, чтобы как можно больше людей смогли увидеть ее творение.