Презентация проекта «Заповедная азбука» прошла в Серпухове

В Детской художественной школе имени Бузовкина в Серпухове прошла презентация нового эколого-образовательного проекта «Заповедная азбука». Этот проект создан, чтобы в интересной и доступной форме познакомить малышей с природой Приокско-Террасного заповедника, а также помочь им освоить алфавит и развить навыки чтения.

Основу проекта составил уникальный комплект из 33 ярких карточек. Иллюстрации для них выполнили талантливые ученики художественной школы, вдохновленные фотографиями животных, насекомых и растений, сделанными в заповеднике. Каждая карточка представляет собой образовательный материал: на лицевой стороне изображен представитель флоры или фауны с названием на соответствующую букву алфавита, а на обратной — весёлое развивающее задание. Финансирование инициативы осуществляет фонд «Зеленая миссия».

Так, например, карточка с буквой «Б» посвящена барсуку и предлагает найти восемь отличий между двумя картинками. На карточке с буквой «А» («Бабочка-адмирал») дети выполняют задание, связанное с сопоставлением окраски бабочек и гусениц. В набор включены разнообразные упражнения на внимание, логику, математические навыки и загадки.

«Мы уже опробовали эти карточки в четырех детских садах, и дети очень хорошо справляются с нашими заданиями. Кроме того, эти карточки уникальны, поскольку отражают красоту природы именно нашего городского округа», — рассказала ведущий специалист по экологическому просвещению «Приокско-Террасного государственного заповедника Марина Музыченко.

Занятия с «Заповедной азбукой» проходят в интерактивном формате: сначала дети смотрят видео с фотоловушек, знакомясь с животными и растениями заповедника, затем разгадывают загадки, играют и работают с карточками, изображая звуки животных или выполняя совместные задания.

Проект помогает малышам не только узнать больше о природе, но и эффективно учиться читать, развивать мышление и получать удовольствие от процесса обучения.