Презентация проекта об истории казачества прошла во Фрязине

Новую просветительскую программу «Культура казаков» артисты ансамбля казачьей песни «Кладезь» подготовили для студентов Щелковского колледжа. Программа мероприятия сочетала аутентичный фольклорный материал, собранный в казачьих станицах, с современными фолк-рок аранжировками, что делает культурное наследие более доступным для молодой аудитории.

Музыка для казака — это не просто развлечение, а верный спутник жизни, помощник в бою и утешение вдали от дома. Артисты познакомили собравшихся с диковинными инструментами. В руках инструменталиста Олега Щукина зазвучали колесная лира, гусли и даже обычные деревянные ложки, а молодые люди помогали ему, играя на разных инструментах: трещотках, подковах, превращаясь в настоящий казачий оркестр.

«Сохранение традиций — это ключик, который объединяет всех нас. Сохраняя традиции, сохраняя культуру, мы объединяемся, чувствуем плечо друг друга. Это нужно. Культура казаков — это одна из культур, которая характерна для нашей многонациональной России», — отметила руководитель ансамбля казачьей песни «Кладезь» Дворца культуры «Исток» Юлия Одарич.

Особенностью уникальной просветительской программы «Молодежь для молодежи о наследии предков» является ее краеведческая составляющая — раскрытие исторической связи фрязинской земли с казачеством, начиная от преданий о гребенских казаках до их роли в Отечественной войне 1812 года. В программе мероприятия была не только музыка, но и нескучные рассказы о культуре и обычаях казаков, мастер-классы по фланкировке шашкой.

Встреча получилась не только познавательной, но и очень веселой, доказав, что казачья культура — это не пыльный архив, а живое и интересное явление.