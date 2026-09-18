Презентация проекта художника Алексея Шилова прошла в Можайске

Мероприятие состоялось 17 сентября в выставочном отделе Можайского культурно-досугового центра. Художник лично представил достижения своей команды — только за этот год реализовано 25 объектов.

Проект запущен в 2022 году при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. В его рамках команда Алексея Шилова превращает городскую среду в интерактивную галерею, посвященную истории Звенигорода и выдающимся личностям, чья жизнь и творчество связаны с этой землей.

Проект стал отправной точкой для мастерской по исследованию культурных кодов всего Подмосковья. Команда также занимается монументальной живописью. Среди реализованных работ — мемориал с Вечным огнем в Клину.

Алексей пошел по стопам отца — Виктора Шилова, известного российского художника-живописца и графика, народного художника Российской Федерации. Именно с этого начался его собственный творческий путь. В ходе презентации художник рассказал о технике сграффито.

«Это рельеф на стене: сначала наносится сырая шпаклевка, затем вырезается весь рельеф, потом он шкурится и красится. Этот проект нам очень нравится, и мы продолжаем работать в этой технике», — отметил он.

Всего выставку посетило порядка 50 жителей и гостей округа. Среди почетных участников был председатель Совета депутатов округа Василий Овчинников. Он поприветствовал Алексея Шилова и вручил ему благодарственное письмо за вклад в развитие культуры и сохранение исторической памяти.