Кулинарный конкурс прошел в школе «Багратион» в Одинцове

Праздник, посвященный презентации новых блюд в «Добром кафе», состоялся в Одинцове. Здесь на базе школы «Багратион» собрались повара из различных учебных заведений округа. Все они приехали, чтобы посоревноваться за первое место в кулинарном конкурсе. Чтобы получить звание лучшего повара, необходимо удивить жюри своей фирменной запеканкой.

Каждый из участников представил уникальный рецепт, передававшийся из поколения в поколение или разработанный на основе практического опыта. Например, пятнадцать школьников создали трайфл — многослойный салат с различными начинками. Жюри оценивало их творения по нескольким категориям, среди которых были самый яркий, полезный и необычный салат. Все участники получили награды, включая футболки и оригинальные кружки.

Также «Доброе кафе» представило новые блюда для льготного питания. Гостей мероприятия приятно удивил куриный суп-пюре с сухариками и столичный салат с курицей.

Кроме того, в меню столовых также появится популярный среди школьников бургер с картошкой по-деревенски. Родители учеников с одобрением восприняли нововведение, поскольку бургер будет готовиться только из полезных ингредиентов: свежих овощей, мяса и специального соуса на основе сметаны и томатной пасты.

Стоит отметить, что с 1 января следующего года новые блюда будут включены в меню некоторых школ округа, а впоследствии они станут доступны и в других учебных заведениях.

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