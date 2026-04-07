Презентация новой книги Александры Мазуркевич прошла в Ногинске

Презентация новой книги юмористических рассказов «Маленькие житейские приключения» Александры Мазуркевич состоялась в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина в Ногинске. Присутствовали как новые читатели, не знакомые с творчеством автора, так и ее давние поклонники.

Александра рассказала о творческих планах, уже достигнутых успехах, писательских привычках. Особенно посетителям запомнилось прочтение писательницей собственных рассказов вслух: эмоциональная и искусная декламация растрогала слушателей до глубины души, заставив их смеяться и временами грустить.

Многие жители Ногинска знают Александру Мазуркевич не только как писательницу, но и как талантливую художницу. Она также является председателем местного отделения Союза художников Подмосковья.

Автор с удовольствием ответила на вопросы читателей, а также подарила Центральной библиотеке свои книги и художественное панно.