Презентация номера журнала «Балашиха: Голоса сердец» прошла в местной библиотеке

В Центральной городской библиотеке имени Ф. И. Тютчева прошла презентация 67-го номера литературно-публицистического журнала «Балашиха: Голоса сердец». Издание продолжает традицию раскрывать историю города и его жителей, освещать значимые культурные и общественные события, которые происходят в Балашихе.

В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов, главный редактор журнала — известная поэтесса и общественный деятель Нина Попова, заместитель Ответственного секретаря Правления Союза писателей России, а также протоиерей Александр Бутрин, ведущий раздела «Духовное просвещение».

«Этот журнал — настоящий подарок для нашего города. Он объединил на своих страницах самые искренние мысли и таланты наших жителей. По-настоящему „голоса сердец“», отметил в своих социальных сетях Геннадий Попов.

Обложка нового выпуска украшена оригинальной картиной балашихинского художника Дмитрия Неумоина под названием «Восход в Красной Деревне». Автор поделился с гостями презентации подробностями творческого процесса и вдохновением, стоящим за созданием произведения.

Журнал № 2 (67) скоро поступит в муниципальные и школьные библиотеки городского округа Балашиха, что позволит широкому кругу читателей познакомиться с материалами издания. Электронная версия уже доступна на официальном сайте журнала, обеспечивая удобный доступ для жителей и гостей города.