Презентация литературного сборника «Вечный огонь» прошла в Солнечногорске

Публикация сборника приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В сборник вошли произведения авторов из солнечногорского литературного объединения «Сенеж». На презентации выступили члены этого объединения, хор ветеранов Городского центра народного творчества и досуга «Лепсе» под руководством Виталия Петрова, вокалистка Анна Кадина и учащиеся лицея № 1.

«Такие встречи объединяют людей разных поколений — от школьников до ветеранов. Книга „Вечный огонь“ — это живое свидетельство нашей памяти, любви к Родине и уважения к подвигу предков», — отметила замглавы округа Ирина Тишина.

На мероприятии прозвучали песни на стихи Валентины Плетневой, в том числе известное произведение «Бессмертный полк», за которое она получила грамоту на Всероссийском фестивале. Также прозвучали песни на стихи Валерия Шевченко.